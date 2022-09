Nuovo intervento di disinfestazione a Civitavecchia: date e orari (Di martedì 13 settembre 2022) Civitavecchia – L’Ufficio Lavori pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia avvisa la cittadinanza che dalle ore 23.00 del giorno 15 fino alle ore 6.00 del giorno 16 settembre 2022 si svolgerà un Nuovo intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare e gli altri insetti tipici stagionali. Si invita, pertanto, come sempre la cittadinanza a tenere porte e finestre chiuse durante la disinfestazione, evitare di transitare nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni, non lasciare alimenti, indumenti e bucato all’esterno nella notte fra il 15 e il 16 settembre 2022, custodire all’interno gli animali domestici per tutto il periodo delle operazioni. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchiailfaroonline.it è su GOOGLE ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022)– L’Ufficio Lavori pubblici e Ambiente del Comune diavvisa la cittadinanza che dalle ore 23.00 del giorno 15 fino alle ore 6.00 del giorno 16 settembre 2022 si svolgerà undiadulticida contro le zanzare e gli altri insetti tipici stagionali. Si invita, pertanto, come sempre la cittadinanza a tenere porte e finestre chiuse durante la, evitare di transitare nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni, non lasciare alimenti, indumenti e bucato all’esterno nella notte fra il 15 e il 16 settembre 2022, custodire all’interno gli animali domestici per tutto il periodo delle operazioni. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE ...

