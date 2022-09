L'appello alla rimonta di Letta da Genova è un flop, già pronti i sostituti in caso di sconfitta. Ecco chi sono (Di martedì 13 settembre 2022) Enrico Letta ha scelto Genova " dove i due collegi cittadini nella scorsa legislatura sono stati vinti dal MoVimento Cinque Stelle e ancor oggi sono dati più o meno "contendibili" dai sondaggi, anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Enricoha scelto" dove i due collegi cittadini nella scorsa legislaturastati vinti dal MoVimento Cinque Stelle e ancor oggidati più o meno "contendibili" dai sondaggi, anche ...

repubblica : FdI contro Peppa Pig, appello alla Rai: 'Non trasmettete l'episodio con due mamme. Inaccettabile indottrinamento ge… - iq_196 : RT @Valenti63339244: ?? APPELLO URGENTE ?? Siamo alla ricerca in zona Perugia o limitrofi, una STUFA A LEGNA ed UNO ZAINO SCUOLA per una mam… - emigrante81 : RT @PSchioppa: Rinegoziare il #PNRR per trasferire fondi da sud a nord #autonomiadifferenziata No politiche sociali per #flattax All'uni… - V94Valerio : RT @Gianl1974: 1/2 L'Armenia, vista la situazione con l'Azerbaigian, ha deciso di rivolgersi alla Russia e alla CSTO Il primo ministro arme… - ailinon80 : RT @Gianl1974: 1/2 L'Armenia, vista la situazione con l'Azerbaigian, ha deciso di rivolgersi alla Russia e alla CSTO Il primo ministro arme… -