EuroBasket 2022, Pozzecco verso il match con la Francia: “Serve un miracolo” (Di martedì 13 settembre 2022) Di nuovo la Francia. Di nuovo in un quarto di finale. A poco più di un anno di distanza, l’Italia torna a contendere una semifinale ai transalpini. Se nel 2021 a Saitama ci si giocava l’accesso alla zona medaglie dei Giochi Olimpici, domani (17.15), la posta in palio è la semifinale dell’EuroBasket 2022. I protagonisti in campo sono in gran parte gli stessi (mancheranno, rispetto alla partita di Saitama, Danilo Gallinari da una parte e Nicolas Batum e Nando De Colo dall’altra), ma è impossibile, oltre che fuorviante, fare paragoni. Allora si giocò in un’atmosfera spettrale dovuta all’assenza totale del pubblico negli impianti giapponesi a causa delle restrizioni sanitarie. Domani non mancherà invece il supporto del pubblico alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. Gli Azzurri arrivano di slancio al quarto di finale dopo aver ottenuto una ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022) Di nuovo la. Di nuovo in un quarto di finale. A poco più di un anno di distanza, l’Italia torna a contendere una semifinale ai transalpini. Se nel 2021 a Saitama ci si giocava l’accesso alla zona medaglie dei Giochi Olimpici, domani (17.15), la posta in palio è la semifinale dell’. I protagonisti in campo sono in gran parte gli stessi (mancheranno, rispetto alla partita di Saitama, Danilo Gallinari da una parte e Nicolas Batum e Nando De Colo dall’altra), ma è impossibile, oltre che fuorviante, fare paragoni. Allora si giocò in un’atmosfera spettrale dovuta all’assenza totale del pubblico negli impianti giapponesi a causa delle restrizioni sanitarie. Domani non mancherà invece il supporto del pubblico alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. Gli Azzurri arrivano di slancio al quarto di finale dopo aver ottenuto una ...

SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - Bulldog64343382 : RT @Eurosport_IT: Un allenatore fuori dall'ordinario, ma a noi piace così ?? Le sue parole complete… - sportli26181512 : Eurobasket 2022, Spagna in semifinale: Markkanen non basta, la vincono gli Hernangomez: Successo conquistato nel se… - Laura170178 : RT @AllAroundnet: #EuroBasket2022 1/4F Day1 E’ un’altra #Spagna nel secondo tempo, la #Finlandia di @MarkkanenLauri deve inchinarsi, iberic… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Gobert spauracchio azzurro: ma la rivincita non è impossibile #eurobasket #italiafrancia -