Eurobasket 2022, live su Sky Sport e in streaming su NOW i quarti di finale (Di martedì 13 settembre 2022) Chiusi gli ottavi di finale del FIBA Eurobasket 2022, il campionato europeo maschile di pallacanestro sta per mettere in scena i quarti di finale, tutti da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW.Nella capitale tedesca tra martedì 13, e mercoledì 14 settembre, i quattro match dai quali usciranno le quattro semifinaliste. Si gioca con la formula... Leggi su digital-news (Di martedì 13 settembre 2022) Chiusi gli ottavi didel FIBA, il campionato europeo maschile di pallacanestro sta per mettere in scena idi, tutti da seguire in diretta su Sky e insu NOW.Nella capitale tedesca tra martedì 13, e mercoledì 14 settembre, i quattro match dai quali usciranno le quattro semifinaliste. Si gioca con la formula...

SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - lacittanews : Eurobasket 2022, è il giorno dei quarti di finale. Andiamo a vedere il programma gare: Ore 17.15 Spagna-Finlandia D… - digitalsat_it : Eurobasket 2022, live su Sky Sport e in streaming su NOW i quarti di finale - digitalsat_it : Quarti di finale Eurobasket 2022, le dirette streaming su Eleven Sports - SportandoIT : Eurobasket 2022 | Via ai quarti di finale. La copertura televisiva -