Champions: Inter vince a Plzen (0-2) e rialza la testa in Europa. Gol di Dzeko e Dumfries. Pagelle (Di martedì 13 settembre 2022) Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Bayern Monaco, l'Inter rialza subito la testa in Champions League, vincendo 2-0 sul campo del Viktoria Plzen (in dieci dal 60' per il rosso a Bucha). Decisive le reti di Dzeko e Dumfries: per il bosniaco si tratta del decimo gol in carriera contro la squadra ceca, diventata la sua vittima preferita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 settembre 2022) Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Bayern Monaco, l'subito lainLeague,ndo 2-0 sul campo del Viktoria(in dieci dal 60' per il rosso a Bucha). Decisive le reti di: per il bosniaco si tratta del decimo gol in carriera contro la squadra ceca, diventata la sua vittima preferita L'articolo proviene da Firenze Post.

cmdotcom : #Inter mania, c'è chi spera di uscire dalla #Champions: mentalità da #Chievo d'Europa - sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - DiMarzio : #UCL, @Inter | Le parole di #Marotta prima della gara contro il @fcviktorkaplzen - Livia_DiGioia : RT @farted94: Colui il quale neanche 5 mesi fa ha regalato lo scudetto più bello di sempre al Milan, oggi gioca titolare in Champions per l… - Eurosport_IT : Inzaghi soddisfatto dopo i primi 3 punti in Champions ???????? L'Inter è sulla strada giusta per il passaggio del turn… -