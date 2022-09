Un famoso cantante dopo anni in America torna a vivere in Italia e regala gioia ai fan (Di lunedì 12 settembre 2022) Era febbraio di due anni fa quando il famosissimo duo Benji & Fede ha annunciato che si sarebbero sciolti e che avrebbero intrapreso strade completamente diverse. Federico Rossi infatti ha esordito nel mondo della musica come solista, mentre Benjamin Mascolo si è concentrato principalmente sulla sua storia d’amore con Bella Thorne, che doveva sfociare in un matrimonio, ma che però lo scorso luglio è giunta al capolinea. Adesso, a distanza di un po di tempo, il cuore di Bella sembra essere tornato a battere per un altro uomo, ovvero Mark Emms, il produttore musicale e cinematografico con cui è stata paparazzata; mentre Mascolo ha dato ai suoi numerosissimi fan una grande notizia. Il cantante infatti lascerà l’America e tornerà in Italia, come ha annunciato lui stesso su Instagram: Sono volato via ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 settembre 2022) Era febbraio di duefa quando il famosissimo duo Benji & Fede ha annunciato che si sarebbero sciolti e che avrebbero intrapreso strade completamente diverse. Federico Rossi infatti ha esordito nel mondo della musica come solista, mentre Benjamin Mascolo si è concentrato principalmente sulla sua storia d’amore con Bella Thorne, che doveva sfociare in un matrimonio, ma che però lo scorso luglio è giunta al capolinea. Adesso, a distanza di un po di tempo, il cuore di Bella sembra essereto a battere per un altro uomo, ovvero Mark Emms, il produttore musicale e cinematografico con cui è stata paparazzata; mentre Mascolo ha dato ai suoi numerosissimi fan una grande notizia. Ilinfatti lascerà l’e tornerà in, come ha annunciato lui stesso su Instagram: Sono volato via ...

