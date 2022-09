Tenta di strangolare la madre | divieto di avvicinamento per un 38enne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella tarda serata dello scorso week end, una donna di origine ucraina residente in Paduli contattava il 112 segnalando di essere sfuggita all’aggressione del proprio figlio, il quale avevato di strangolarla mentre era all’interno della propria abitazione in compagnia con una sua connazionale. La centrale operativa inviava sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Paduli che riusciva a rintracciare la donna mentre percorreva in stato confusionale la strada provinciale neltivo di raggiungere il Comando Carabinieri più vicino e denunciare l’accaduto. Nella circostanza i militari apprendevano dalla donna che l’uomo non era riuscito nel suo intento anche grazie all’intervento risolutivo di una sua amica, che assistendo all’aggressione l’aveva aiutata a divincolarsi dalla ...