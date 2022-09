Supplenze da GPS: prevedere più turni di nomina è il punto debole dell’algoritmo, perché ogni aspirante partecipa solo a uno (Di lunedì 12 settembre 2022) Supplenze 2022/23: oggi migliaia di docenti saranno in cattedra insieme ai loro alunni. Ma il sistema dell'attribuzione degli incarichi continua ad essere imperfetto: è vero, i docenti oggi sono in cattedra, come giustamente ricordato dal Ministro Bianchi ma i tempi stringati non possono essere una giustificazione a problematiche che si ripercuotono sulla vita lavorativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022)2022/23: oggi migliaia di docenti saranno in cattedra insieme ai loro alunni. Ma il sistema dell'attribuzione degli incarichi continua ad essere imperfetto: è vero, i docenti oggi sono in cattedra, come giustamente ricordato dal Ministro Bianchi ma i tempi stringati non possono essere una giustificazione a problematiche che si ripercuotono sulla vita lavorativa. L'articolo .

