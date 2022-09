Punto da un calabrone in giardino, muore dopo poche ore (Di lunedì 12 settembre 2022) Un uomo di 42 anni, di professione magazziniere, è morto dopo essere stato Punto da un calabrone questa mattina a Voghera (Pavia). Il 42enne è stato Punto dall'insetto mentre si trovava in giardino. A ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022) Un uomo di 42 anni, di professione magazziniere, è mortoessere statoda unquesta mattina a Voghera (Pavia). Il 42enne è statodall'insetto mentre si trovava in. A ...

