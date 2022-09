Pagani Utopia - L' ultimo sogno di Horacio | una V12 anche manuale e ' analogica'

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lapresenta la, nota precedentemente come C10 ed erede della Huayra. La nuova hypercar italiana sarà proposta in Europa a partire da 2,15 milioni di euro, tasse escluse, mentre le prime consegne sono previste a partire dal mese di aprile del 2023. Stile vintage con la tecnologia di oggi. Il progetto dellaha richiesto sei anni di lavoro e trova ispirazione nel mondo dell'auto e del motorsport degli anni '50 e '60. Il risultato è un design fortemente legato al Dna del marchio ma allo stesso assai innovativo, con un carattere deciso. E diverso rispetto ai modelli precedenti. Non ci sono gli spigoli della Zonda e non ci sono i tecnicismi (leggi, ad esempio, l'aerodinamica attiva all'anteriore) della Huayra: laha forme ricavate dal pieno e soluzioni aerodinamiche integrate nella carrozzeria per ...

