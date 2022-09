Il pianto inconsolabile di Loujin, morta di sete in mezzo al mare (Di lunedì 12 settembre 2022) Una bambina siriana di 4 anni, Loujin, è morta di sete su un barcone che dal Libano era partito per raggiungere l’Europa, ma per giorni è rimasto bloccato nelle acque del Mediterraneo. A riportare la notizia è stata Nawal Soufi, attivista e punto di riferimento della comunità siriana in Sicilia che si occupa di salvataggi. “Loujin è morta a causa delle politiche europee!“, ha scritto su Facebook. La ultime parole della piccola, che si trovava sulla barca insieme ai genitori e alla sorelle di un anno e mezzo, sono state: “Datemi qualche goccia d’acqua, per favore“. Una famiglia di rifugiati siriani in Libano, che sognava disperatamente una nuova vita: “Il suo pianto inconsolabile avrebbe commosso anche i sassi. Avete idea di cosa significhi per un ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 12 settembre 2022) Una bambina siriana di 4 anni,, èdisu un barcone che dal Libano era partito per raggiungere l’Europa, ma per giorni è rimasto bloccato nelle acque del Mediterraneo. A riportare la notizia è stata Nawal Soufi, attivista e punto di riferimento della comunità siriana in Sicilia che si occupa di salvataggi. “a causa delle politiche europee!“, ha scritto su Facebook. La ultime parole della piccola, che si trovava sulla barca insieme ai genitori e alla sorelle di un anno e, sono state: “Datemi qualche goccia d’acqua, per favore“. Una famiglia di rifugiati siriani in Libano, che sognava disperatamente una nuova vita: “Il suoavrebbe commosso anche i sassi. Avete idea di cosa significhi per un ...

