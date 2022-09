Il 15 settembre il finissagge della mostra ThePinkSide of WTF alla KOU Gallery

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 settembre 2022) FINISSAGE e presentazione del catalogo giovedì 15dalle ore 18.30KOU, in viaBarchetta (traversa di via Giulia) Dopo dodici anni vissuti a New York, Laura Mega, al suo ritorno in Italia, con la sua primapersonale a Roma, “of WTF”,KOU, inaugurata il 28 giugno 2022. Inle operesua più recente produzione che alternano disegno, testo, ricamo, stampa, insieme all’uso di tecniche non convenzionali come l’usocera epilatoria di colore rosa, con cui interviene su materiali tessili appartenenti per lo più ad antichi corredi. Supporto privilegiato dei suoi lavori, il corredo, set di abiti, biancheria e altri accessori che una ...