Empoli, Corsi: «Campionato più difficile del solito per noi. Parisi…» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il patron dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita contro la Roma. I suoi pensieri su Campionato e mercato STAGIONE – «Abbiamo creato le condizioni ideali affinché i giovani possano dare il meglio di loro. Non pensiamo a quel che abbiamo fatto perché sennò si perde il filo. Pensiamo all'oggi sapendo che sarà un Campionato duro, più difficile del solito. Noi abbiamo energie che vengono dai giovani che vengono da società importante e da quelli che salgono dal nostro settore giovanile». PARISI – «Me lo ha segnalato il mio amico Eziolino Capuano, abbiamo iniziato a seguirlo e a ogni prestazione me l'accompagna con un messaggio su Whatsapp». L'articolo proviene da Calcio News 24.

