Elezioni in Svezia, testa a testa tra Cdx e Csx (Di lunedì 12 settembre 2022) Elezioni al cardiopalmo in Svezia. Per una manciata di voti al momento è in testa la coalizione di centrodestra che raggiunge il 49.7%. Mentre la coalizione del centrosinistra è al 48,8%. Tra i due ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 settembre 2022)al cardiopalmo in. Per una manciata di voti al momento è inla coalizione di centrodestra che raggiunge il 49.7%. Mentre la coalizione del centrosinistra è al 48,8%. Tra i due ...

repubblica : Elezioni in Svezia, sinistra in vantaggio ma è boom dell'estrema destra [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] - Adriano07883742 : Elezioni Svezia, centrodestra in leggero vantaggio con spoglio all'85% - alfreaudi : RT @ImolaOggi: Elezioni Svezia, centrodestra in leggero vantaggio con spoglio all'85% - HuffPostItalia : Elezioni Svezia, boom dell'estrema destra. Testa a testa, sarà decisivo il voto dall'estero - Giacinto_Bruno : RT @ImolaOggi: Elezioni Svezia, centrodestra in leggero vantaggio con spoglio all'85% -