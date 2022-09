Dio salvi la Regina

(Di lunedì 12 settembre 2022) Alberto Matano La nuova stagione tv ha preso il via nella settimana a cavallo tra lunedì 5 e oggi, lunedì 12 settembre 2022, con il lancio dei nuovi titoli e soprattutto il ritorno delle inossidabili certezze del daytime. E in questi sette giorni è accaduto qualcosa di straordinario, la morte dellaElisabetta II, personaggio iconico della storia e della politica internazionale che con la sua vita prima, e con la sua scomparsa poi, ha scatenato quel sentimento nazionalpopolare che da sempre sa unire gli italiani come nient’altro. Questo sentimento ha fortemente aiutato quei programmi del daytime, il cui ritorno rischiava altresì di passare in sordina. Storie Italiane, Oggi è un Altro Giorno, La Vita in Diretta, Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque si sono riaffacciati sul piccolo schermo senza particolarità, senza guizzi, in una consuetudine di cronaca e ...

Morta Regina Elisabetta, la premier Liz Truss: 'Enorme shock, e Dio salvi il Re Carlo III'

"Oggi in me si compie una manifestazione gratuita e inattesa della misericordia di", dirà ... E' uno dei coconsacranti con Marco, amministratore diocesano di Perugia - Città della Pieve dopo ..."Oggi si compie in me una manifestazione gratuita e inattesa della misericordia di, che passa ... Marco, per aver guidato la diocesi di Perugia - Città della Pieve in questi mesi e per l'... E adesso Dio salvi l’Inghilterra. E non solo La nuova stagione tv ha preso il via nella settimana a cavallo tra lunedì 5 e oggi, lunedì 12 settembre 2022, con il lancio dei nuovi titoli e soprattutto il ritorno delle inossidabili certezze del da ...Carlo III è stato proclamato re stamattina al St James Palace di Londra dal Consiglio di Accensione. La cerimonia è cominciata stamattina alle 10 ora locale, le 11 in Italia.