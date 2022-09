Captain America: New World Order, svelato il villain e il suo interprete (Di lunedì 12 settembre 2022) Il cast di Captain America: New World Order è stato rivelato nel corso del D23 Expo della Marvel, ecco chi interpreterà il villain del film. Il cast di Captain America: New World Order è stato rivelato sabato durante la presentazione del D23 Expo della Marvel con un occhio di riguardo per il villain del film e per il suo interprete, Tim Blake Nelson. Anthony Mackie, che interpreta il supereroe Sam Wilson, alias Falcon, nel Marvel Cinematic Universe dai tempi di Captain America: The Winter Soldier, guida il film come il nuovo Capitan America per la prima volta. Il cast di Captain America 4 include Shira ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022) Il cast di: Newè stato rivelato nel corso del D23 Expo della Marvel, ecco chirà ildel film. Il cast di: Newè stato rivelato sabato durante la presentazione del D23 Expo della Marvel con un occhio di riguardo per ildel film e per il suo, Tim Blake Nelson. Anthony Mackie, che interpreta il supereroe Sam Wilson, alias Falcon, nel Marvel Cinematic Universe dai tempi di: The Winter Soldier, guida il film come il nuovo Capitanper la prima volta. Il cast di4 include Shira ...

