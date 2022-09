Candreva-Bonucci, spunta la verità sull’immagine della polemica (Di lunedì 12 settembre 2022) La Juventus acciuffa in rimonta il pari all’Allianz Stadium contro la Salernitana: è ancora polemica per il fuorigioco di Bonucci Una serata tanto movimentata, la Juventus, non se la sarebbe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 settembre 2022) La Juventus acciuffa in rimonta il pari all’Allianz Stadium contro la Salernitana: è ancoraper il fuorigioco diUna serata tanto movimentata, la Juventus, non se la sarebbe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

forumJuventus : CLAMOROSO! Sky Sport Tech misura le distanze e conferma quanto avevamo già detto nel nostro tweet: #Bonucci era ten… - capuanogio : ?? #Candreva sulla bandierina apparentemente tiene in posizione #Bonucci. Immagine non a disposizione del #Var di… - GiovaAlbanese : #Bonucci a 3.42 metri dalla riga di porta, #Candreva a 2.90 ?? #Juventus #JuveSalernitana - faberskj : RT @ninersmessimale: @Vinz1285 @faberskj @Collimasoni @DAZN_IT Andatevi a risentire cosa dicono quando spunta la foto con Candreva. “Hanno… - Danielepalu1 : @GuarroPas Da interista è uno scandalo con il var annullare questo goal in più c'era candreva che teneva in gioco Bonucci -