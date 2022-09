Bellamà al debutto è un massacro social | Diaco finto | programma copia di altri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 settembre 2022) Sta andando in onda in questi minuto, o meglio già da oltre un’ora ( e continuerà fino alle 17,30) la prima puntata diil nuovodel pomeriggio di Rai 2. Ilche ha preso il posto di Detto Fatto e che dovrebbe parlare a due generazioni, quella dei giovanissimi e quella dei meno giovani, i boomer, ma che a giudicare dai commenti sui, non parla proprio a nessuno. A leggere i commenti delle bolle Twitter e Facebook, ilsembra essere stato bocciato. Pierluigi, al suoanche su Rai 2 nel pomeriggio, dopo i vari programmi flop di ascolti, come Io e Te su Rai 1, è tornato sorridente e apparentemente accogliente ma il pubblico non si sta fidando fino in fondo. Basta leggere i commenti suiper ...