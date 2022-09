Uomini e Donne, Soraia Ceruti svela di essersi sottoposta ad un intervento estetico: ecco quale (Di domenica 11 settembre 2022) Prosegue a gonfie vele la storia d’amore fra Soraia Ceruti e Luca Salatino, l’ex tronista che l’ha scelta nell’ultima edizione di Uomini e Donne. Innamoratissimi, i due hanno in programma tanti progetti per il futuro e chissà… magari anche i fiori d’arancio! Nel corso di una chiacchierata con i suoi follower, alla domanda “matrimonio?”, l’ex corteggiatrice ha risposto, taggando Luca: Sì, quando me lo chiederanno Soraia Ceruti ha poi raccontato di essersi rifatta il naso per motivi di salute: Non per l’estetica, ma per i turbinati. Poi ho corretto una piccola gobbetta. Per quanto riguarda il rapporto con Federica Aversano, la Ceruti si è detta entusiasta del suo nuovo ruolo come tronista. L'articolo proviene da Isa e ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022) Prosegue a gonfie vele la storia d’amore frae Luca Salatino, l’ex tronista che l’ha scelta nell’ultima edizione di. Innamoratissimi, i due hanno in programma tanti progetti per il futuro e chissà… magari anche i fiori d’arancio! Nel corso di una chiacchierata con i suoi follower, alla domanda “matrimonio?”, l’ex corteggiatrice ha risposto, taggando Luca: Sì, quando me lo chiederannoha poi raccontato dirifatta il naso per motivi di salute: Non per l’estetica, ma per i turbinati. Poi ho corretto una piccola gobbetta. Per quanto riguarda il rapporto con Federica Aversano, lasi è detta entusiasta del suo nuovo ruolo come tronista. L'articolo proviene da Isa e ...

