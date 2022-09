matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - LaStampa : Il caro-energia spinge il nucleare - MaxChickpeas : RT @GAngrilli: 'Il caro-energia mette a rischio 881.264 micro e piccole imprese con 3.529.000 addetti, pari al 20,6% dell'occupazione del s… -

Adnkronos

Il Governo pensa a un decreto da 12 - 13 miliardi contro il. E non intende procedere con scostamenti di bilancio per aumentare la portata degli interventi. "La mia ricetta è ...L'Europa avvisa la Russia, Von der Leyen: "È l'ora di un tetto Ue al prezzo del gas" Per Evi l'unico modo per fermare ilbollette è usare gli extra - profitti delle aziende energetiche. L'... Caro energia, sei mosse per risparmiare sulla bolletta di luce e gas Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alcune istituzioni stanno già sviluppando strategie per contrastare il caro bollette. Tra luci a led e geotermia ...