Hellraiser | passato | presente e futuro dell' iconico franchise

(Di domenica 11 settembre 2022) In occasione del 35esimo anniversario del primo capitolo di, ripercorriamo la storiahorror, gettando anche uno sguardo al. Con dieci film sul mercato e altre novità in arrivo, ildiè uno dei più longevi di sempre all'interno del genere horror. Basato nella mitologia e nei personaggi provenienti dalla brillante - e perversa - mente di Clive Barker, le storiee diaboliche creature denominate Cenobiti (o Supplizianti, se siete fedeli al doppiaggio italiano) ee loro vittime sono state raccontate in romanzi, fumetti e novelle. Il risultato è un ricco universo, che quest'anno compie il suo 35esimo anniversario; proprio per festeggiare l'occasione in questo articolo ...

Il futuro diDopo questa incursione suldel franchise disiamo giunti al presente, e possiamo gettare uno sguardo al futuro. Difatti, non solo la saga non si è conclusa, ...Taylor in: Judgement . Ora il testimone èa Jamie Clayton, che a giudicare dalle prime immagini emerse in rete offirà una versione rinnovata e rinfrescata del personaggio. La nuova ... Hellraiser: Jamie Clayton è Pinhead in una nuova immagine del film [FOTO] In occasione del 35esimo anniversario del primo capitolo di Hellraiser, ripercorriamo la storia dell'iconico franchise horror, gettando anche uno sguardo al futuro. Con dieci film sul mercato e altre ...La nuova incarnazione di Pinhead attesa al suo debutto nel nuovo Hellraiser, torna a mostrarsi in una nuova inquietante immagine ...