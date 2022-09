Gp Italia: Verstappen vince a Monza, Leclerc e' secondo (Di domenica 11 settembre 2022) Max Verstappen domina anche il Gp d'Italia, conquistando a Monza la quinta vittoria consecutiva nel mondiale di Formula 1. Sul podio, accanto al pilota della Red Bull, Charles Leclerc secondo con la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) Maxdomina anche il Gp d', conquistando ala quinta vittoria consecutiva nel mondiale di Formula 1. Sul podio, accanto al pilota della Red Bull, Charlescon la ...

SkySportF1 : ?? VINCE VERSTAPPEN A MONZA ?? Il finale è tutto in regime di safety car I risultati ? - SkySportF1 : ???? Verstappen scatenato in rimonta ???? Leclerc tenta la fuga (?? 5/53) LIVE ? - Eurosport_IT : Verstappen vince in rimonta e conquista per la prima volta il GP d'Italia ????????? #ItalianGP | #Formula1 | #F1 |… - MiTomorrow : FISCHI A MONZA ?? Verstappen vince il GP d'Italia dopo una rimonta nei primi giri: la Ferrara sbaglia strategia con… - kingbbizzlee : RT @DavideCR7Bruno: Max Max Max Super Super @Max33Verstappen??P1???????! Grande vittoria di #Verstappen che partiva 7° ed è arrivato 1° davanti… -