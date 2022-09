È finita con lui “vittima” e lei accusata di essere una “sfasciafamiglie”. L’evitabilissima caduta di stile di Totti (Di domenica 11 settembre 2022) Premesso che a me, come a 60 milioni di italiani (meno cinque persone e poco più), del divorzio tra “Totti e Ilary” (scritto ovunque rigorosamente così, come se lei non avesse un cognome…) non dovrebbe sostanzialmente importare nulla, meno che mai siamo in grado di distribuire torti e ragioni senza sapere NULLA delle vite altrui. C’è solo una cosa – sono sincero – che mi ha provocato disagio fisico in queste ultime ore. E non ha a che fare col gossip (ci mancherebbe) né con questa vicenda in senso stretto. Ciò che proprio non riesco a sopportare è che, a un certo punto, un uomo ricco, famoso, con un’enorme influenza e un seguito quasi religioso da parte di milioni di persone, sentendosi messo alle strette, se ne esca con dichiarazioni pubbliche in cui dà consapevolmente in pasto alla stampa e all’opinione pubblica una donna che per 20 anni è stata la sua compagna di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Premesso che a me, come a 60 milioni di italiani (meno cinque persone e poco più), del divorzio tra “e Ilary” (scritto ovunque rigorosamente così, come se lei non avesse un cognome…) non dovrebbe sostanzialmente importare nulla, meno che mai siamo in grado di distribuire torti e ragioni senza sapere NULLA delle vite altrui. C’è solo una cosa – sono sincero – che mi ha provocato disagio fisico in queste ultime ore. E non ha a che fare col gossip (ci mancherebbe) né con questa vicenda in senso stretto. Ciò che proprio non riesco a sopportare è che, a un certo punto, un uomo ricco, famoso, con un’enorme influenza e un seguito quasi religioso da parte di milioni di persone, sentendosi messo alle strette, se ne esca con dichiarazioni pubbliche in cui dà consapevolmente in pasto alla stampa e all’opinione pubblica una donna che per 20 anni è stata la sua compagna di ...

