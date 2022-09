Come è morta la Regina Elisabetta? L’ipotesi di una caduta accidentale (Di domenica 11 settembre 2022) Si rincorrono varie voci intorno alle ultime ore della Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre all’età di 96 anni. Secondo L’ipotesi al momento più accreditata, l’anziana sovrana sarebbe morta per i traumi riportati in una caduta accidentale. A confermarlo sarebbero fonti attendibili vicine alla Royal Family, Come riporta Il Messaggero. Già da tempo, infatti, Elisabetta appariva assai limitata nei movimenti e si accompagnava con un bastone. Anche nella sua ultima foto pubblica, con la neo premier Liz Truss, la monarca si mostrava debole e magra. Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della Sovrana, i medici che l’assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) Si rincorrono varie voci intorno alle ultime ore della, scomparsa l’8 settembre all’età di 96 anni. Secondoal momento più accreditata, l’anziana sovrana sarebbeper i traumi riportati in una. A confermarlo sarebbero fonti attendibili vicine alla Royal Family,riporta Il Messaggero. Già da tempo, infatti,appariva assai limitata nei movimenti e si accompagnava con un bastone. Anche nella sua ultima foto pubblica, con la neo premier Liz Truss, la monarca si mostrava debole e magra. Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della Sovrana, i medici che l’assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da ...

