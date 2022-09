Blasi, Totti svela retroscena: “Cosa ha fatto Ilary quando è morto mio padre” (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti nella lunga intervista concessa al “Corriere della sera” ha rotto finalmente il silenzio sulla rottura con Ilary Blasi. Non solo: l’ex calciatore ha svelato un retroscena drammatico sulla vita di coppia con la moglie. Un episodio legato alla morte del padre, scomparso recentemente a causa del Covid. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Totti, arriva la stangata da Simona Ventura: cos’è successo Totti ha parlato della solitudine in cui ha vissuto l’ex capitano della Roma mentre doveva fare i conti con un dolore così grande, come la perdita di un genitore. E così al Corriere della Sera Er Pupone ha rivelato: “Il 12 ottobre 2021 è morto mio padre. È morto papà ... Leggi su tvzap (Di domenica 11 settembre 2022) Francesconella lunga intervista concessa al “Corriere della sera” ha rotto finalmente il silenzio sulla rottura con. Non solo: l’ex calciatore hato undrammatico sulla vita di coppia con la moglie. Un episodio legato alla morte del, scomparso recentemente a causa del Covid. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>, arriva la stangata da Simona Ventura: cos’è successoha parlato della solitudine in cui ha vissuto l’ex capitano della Roma mentre doveva fare i conti con un dolore così grande, come la perdita di un genitore. E così al Corriere della Sera Er Pupone ha rivelato: “Il 12 ottobre 2021 èmio. Èpapà ...

