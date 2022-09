11 settembre … (Di domenica 11 settembre 2022) Lo scorso 20 luglio abbiamo ricordato il centodecimo anniversario dalla nascita di Umberto Lenzini. Oggi avrebbe compiuto novant’anni Gian Casoni, colui che da commissario della Lazio gli aveva consegnato la società biancoceleste. E nel 1981 assunse la presidenza, diventando il successore del timoniere del primo scudetto. Quattro giorni fa vi abbiamo parlato di Alan Oakes, simbolo del Manchester City e fresco ottantenne. L’11 settembre 1942 è nato John Greig, il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia dei Glasgow Rangers, con il quale ha festeggiato (soprattutto) una Coppa delle Coppe, cinque campionati e sei coppe scozzesi. All’Ibrox Stadium è presente una sua statua. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 11 settembre 2022) Lo scorso 20 luglio abbiamo ricordato il centodecimo anniversario dalla nascita di Umberto Lenzini. Oggi avrebbe compiuto novant’anni Gian Casoni, colui che da commissario della Lazio gli aveva consegnato la società biancoceleste. E nel 1981 assunse la presidenza, diventando il successore del timoniere del primo scudetto. Quattro giorni fa vi abbiamo parlato di Alan Oakes, simbolo del Manchester City e fresco ottantenne. L’111942 è nato John Greig, il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia dei Glasgow Rangers, con il quale ha festeggiato (soprattutto) una Coppa delle Coppe, cinque campionati e sei coppe scozzesi. All’Ibrox Stadium è presente una sua statua. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

