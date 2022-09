Una vittoria che vale doppio: blitz del Milan in 10 uomini, la Sampdoria in grave crisi (Di sabato 10 settembre 2022) Il Milan risponde a Napoli e Inter e vince una partita molto complicata sul campo della Sampdoria e condizionata dall’espulsione di Leao. La squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio in Champions League sul campo del Salisburgo, in campionato è una serissima candidata alla vittoria dello scudetto. La squadra di Stefano Pioli ha vinto sul campo della Sampdoria, nonostante l’inferiorità numerica. Il Milan si schiera con De Ketelaere, Messias, Leao e Giroud, i padroni di casa rispondono con Djuricic, Caputo e Sabiri. Partenza sprint della squadra di Stefano Pioli che passa in vantaggio dopo appena 6 minuti: grande azione del solito Leao, l’ex Crotone Messias non sbaglia. Traversa colpita da Djuricic, poi il gol annullato a De Ketelaere. Al 47? la partita cambia, Leao viene espulso per doppia ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 settembre 2022) Ilrisponde a Napoli e Inter e vince una partita molto complicata sul campo dellae condizionata dall’espulsione di Leao. La squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio in Champions League sul campo del Salisburgo, in campionato è una serissima candidata alladello scudetto. La squadra di Stefano Pioli ha vinto sul campo della, nonostante l’inferiorità numerica. Ilsi schiera con De Ketelaere, Messias, Leao e Giroud, i padroni di casa rispondono con Djuricic, Caputo e Sabiri. Partenza sprint della squadra di Stefano Pioli che passa in vantaggio dopo appena 6 minuti: grande azione del solito Leao, l’ex Crotone Messias non sbaglia. Traversa colpita da Djuricic, poi il gol annullato a De Ketelaere. Al 47? la partita cambia, Leao viene espulso per doppia ...

sscnapoli : ?? UNA VITTORIA ??????????NTE ?? #ForzaNapoliSempre - M5S_Europa : Il forte rialzo dei tassi di interesse è una vittoria dei falchi del Consiglio dei governatori della #Bce. Questa l… - ceciliasala : Il canale russo “‘Z’ per la vittoria” ha pubblicato una porzione di una mappa operativa di una brigata ???? con un re… - leclercbatch : Andando a far vincere Leclerc a Monza su F1 22. Almeno una vittoria è certa, la mia su Xbox. - kartesen : RT @FeliceRaimondo: Una vittoria sofferta per esclusiva volontà di una squadra arbitrale incapace che inventa gialli e intepreta off side s… -