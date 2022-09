Trotto | Gran Premio “N Bellei” 2022 | Chi vince?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 settembre 2022) Nel Convegno di Corse aldi sabato 10 settembreall’ippodromo di Montecatini, è in programma (anche) l’edizione annuale del“Nello Belli“, alle ore 21:30. Gruppo III e 2^ Tris Una dotazione importante, quella di un Gruppo 3, per una classica delitaliano che, ancora una volta, si preannuncia spettacolare ( 2^ Tris). I partenti Sui 2040 Metri si sfideranno cavalli indigeni ed europei della leva 2018. A contendersi la vittoria: 1. CITY LUX (Riccardo Pezzatini) 2. CRAKEN AS (Tommaso Gambino) 3. CANARINO JET (Filippo Gallo) 4. CROIZEROSS (Cesare Ferranti) 5. COLLIER (Mario Minopoli Jr.) 6. CORSARONERO FONT (Antonio Di Nardo) 7. COSMO SPRITZ (Carmine Piscuoglio) 8. CRALGIDO SM (Andrea Farolfi) 9. CONAN OP (Enrico) 10. CHERIE VIT ...