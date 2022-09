Giachetti in love | “Giorgia Meloni è mia amica | ma farò di tutto per batterla”

TGCOM

All'inaugurazione della radio a cura die Di Maio, padrini del progetto nato alla ... non prima del "Leopolda disco vintage": Can't get enough of yourdi Barry White, poi gli Oasis con ...A seguire, alle 8.30, l'inaugurazione della Radio a cura di Robertoe Marco Di Maio, che ... si va in scena con Shakespeare!is in the air anticipazioni 29 dicembre: il segreto svelato ... Roberto Giachetti annuncia sui social: "Ho un tumore" | Il deputato di Iv è già stato operato Litigate e schermaglie amorose. "Tua figlia devi chiamarla Roberta come me", diceva lui. Ora sostiene: "L'idea di lei premier non mi fa paura. Né mi fa schifo". Ma poi ribadisce: "Un governo con lei c ...