Daniel Oren | il debutto più bello

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 10 settembre 2022) Il maestro ha provato, per la prima volta, nel suo teatro, il piacere e la responsabilità di tenere una masterclass di direzione a dieci direttori in erba. Un progetto che gli piacerebbe replicare il prossimo anno in questo periodo, prolungando i giorni di corso Di Olga Chieffi Ognuno di noi riconosce un maestro nella vita, sia che l’abbia incontrato nell’ambito scolastico, sia in quello sportivo o artistico. Il docente, l’istruttore, l’insegnante, che divengono maestri di vita, ovvero coloro i quali, guidando la giovinezza, indirizzano il futuro, essendo consapevoli di questa gravosa responsabilità, coloro i quali prima di approcciare la tecnica di un qualcosa, sanno di dover formare l’uomo nuovo, l’uomo d’oro, attraverso giochi seri, quali sono l’arte, lo sport o l’intera scienza, che sono specchio della vita, riescono a trasmettere e ad imprimere per sempre nel discente le ...