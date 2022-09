US Open 2022, programma e ordine di gioco semifinali sabato 9 settembre (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutte le informazioni per quanto riguarda le semifinali degli US Open 2022, con il programma e l’ordine di gioco del penultimo atto che sancirà chi saranno i due tennisti a contendersi l’ultimo Slam dell’anno. Si gioca sull’Arthur Ashe Stadium, dove ad aprire la giornata sarà la finale di doppio maschile, seguito da Khachanov-Ruud e Alcaraz-Tiafoe. Ecco quindi il programma nel dettaglio con gli orari italiani. ARTHUR ASHE STADIUM Dalle 18:00 – Finale doppio maschile Non prima delle 21:00 – (27) Khachanov vs (5) Ruud A seguire – (3) Alcaraz vs (22) Tiafoe SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutte le informazioni per quanto riguarda ledegli US, con ile l’didel penultimo atto che sancirà chi saranno i due tennisti a contendersi l’ultimo Slam dell’anno. Si gioca sull’Arthur Ashe Stadium, dove ad aprire la giornata sarà la finale di doppio maschile, seguito da Khachanov-Ruud e Alcaraz-Tiafoe. Ecco quindi ilnel dettaglio con gli orari italiani. ARTHUR ASHE STADIUM Dalle 18:00 – Finale doppio maschile Non prima delle 21:00 – (27) Khachanov vs (5) Ruud A seguire – (3) Alcaraz vs (22) Tiafoe SportFace.

