Ultime Notizie – Autorità portuale Sicilia occidentale affida due concessioni demaniali su Molo Trapezoidale (Di venerdì 9 settembre 2022) È pubblicato sul sito dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (www.adsppalermo.it) il bando per l'affidamento di due concessioni demaniali marittime sul Molo Trapezoidale. Si tratta di due edifici previsti nel progetto di riqualificazione del Trapezoidale del porto di Palermo da adibire a ristoranti: il primo lotto riguarda un edificio di 231,00mq di area coperta e di 374,00mq di area scoperta, con destinazione "Alta ristorazione di tradizione Siciliana", mentre il secondo riguarda un immobile di 231,00mq di area coperta e 374,00mq di area scoperta, con destinazione "Sushi/ crudo bar". La durata della concessione è di otto anni e ogni partecipante alla gara potrà presentare ...

