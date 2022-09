Si può ottenere una visura camerale gratis? (Di venerdì 9 settembre 2022) La visura camerale è un documento di grande importanza. A questo punto sorge spontanea la domanda: si può chiedere una visura camerale gratis? Tramite questo foglio infatti, si possono verificare numerose informazioni che interessano un’impresa, dal punto di vista legale, economico e amministrativo. Nel momento in cui si scarica la visura camerale è anche possibile constatare la reale esistenza di un’azienda, la quale dovrà per l’appunto risultare iscritta presso la Camera di Commercio. Chiedere tale tipologia di visura è davvero molto semplice. Infatti, basta rivolgersi ad uno degli sportelli fisici dell’ente oppure fare la domanda via web, optando per la visura camerale online. La procedura richiede giusto qualche ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 settembre 2022) Laè un documento di grande importanza. A questo punto sorge spontanea la domanda: si può chiedere una? Tramite questo foglio infatti, si possono verificare numerose informazioni che interessano un’impresa, dal punto di vista legale, economico e amministrativo. Nel momento in cui si scarica laè anche possibile constatare la reale esistenza di un’azienda, la quale dovrà per l’appunto risultare iscritta presso la Camera di Commercio. Chiedere tale tipologia diè davvero molto semplice. Infatti, basta rivolgersi ad uno degli sportelli fisici dell’ente oppure fare la domanda via web, optando per laonline. La procedura richiede giusto qualche ...

