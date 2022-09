Regina Elisabetta, il principe Harry è arrivato troppo tardi per salutarla (Di venerdì 9 settembre 2022) Il principe Harry non ha potuto dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Nonostante si trovasse già in Gran Bretagna insieme a Meghan Markle per una serie di impegni a sfondo benefico, e sia partito alla volta di Balmoral appena informato delle condizioni critiche di sua nonna, non è riuscito ad arrivare in tempo al suo capezzale. Quando è atterrato nell’aeroporto scozzese, la notizia della morte di Sua Maestà era già stata diffusa da un’ora e mezzo. Quando ha iniziato a circolare la voce di un aggravarsi delle condizioni della Regina Elisabetta, il principe Harry si trovava a Londra dove avrebbe dovuto tenere un discorso ai WellChild Awards insieme a Meghan Markle. Appena appresa la notizia ha disdetto l’impegno ufficiale e con un jet privato ha ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilnon ha potuto dare l’ultimo saluto alla. Nonostante si trovasse già in Gran Bretagna insieme a Meghan Markle per una serie di impegni a sfondo benefico, e sia partito alla volta di Balmoral appena informato delle condizioni critiche di sua nonna, non è riuscito ad arrivare in tempo al suo capezzale. Quando è atterrato nell’aeroporto scozzese, la notizia della morte di Sua Maestà era già stata diffusa da un’ora e mezzo. Quando ha iniziato a circolare la voce di un aggravarsi delle condizioni della, ilsi trovava a Londra dove avrebbe dovuto tenere un discorso ai WellChild Awards insieme a Meghan Markle. Appena appresa la notizia ha disdetto l’impegno ufficiale e con un jet privato ha ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - emilioZapataIV : RT @Frances20665381: Questa è fuori di testa, si è vestita a lutto per la morte della regina Elisabetta... - Affaritaliani : Morte Elisabetta: prezzi folli per i gadget, 600 euro per Barbie del Giubileo -