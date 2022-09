Prendevano il reddito di cittadinanza | ma avevano ville e palestre di lusso | tra loro anche un esponente del Clan Casamonica-Spada

(Di venerdì 9 settembre 2022) Percepivano ildiquando, in realtà, noni requisiti in regola. Chi era in carcere, chi aveva dichiarato residenze fittizie. E chi, come un, aveva omesso di comunicare le sue proprietà: villa lussuosa, terreni, auto di grossa cilindrata, attività commerciali. I furbetti, però, sono stati scoperti e denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, che hanno portato avanti una lunga indagine, da gennaio ad agosto scorso. Tra i denunciatiunSono 26 i cittadini denunciati, di cui 17 di nazionalità straniera e 9 con precedenti:sono accusati di aver truffato lo Stato e di aver percepito, indebitamente, ildi. Causando un danno all’Erario ...

CorriereCitta : Prendevano il reddito di cittadinanza, ma avevano ville e palestre di lusso: tra loro anche un esponente del Clan C… - hopperinosa : RT @Gialuca81: @Peppecai @vruberalles @di_reddito Io l’ho fatto. Ho denunciato due donne che lo prendevano e lavoravano a nero in un bar. S… - Gialuca81 : @Peppecai @vruberalles @di_reddito Io l’ho fatto. Ho denunciato due donne che lo prendevano e lavoravano a nero in… - Massimi68945038 : @GiuseppeConteIT @rossomille Pensa c'erano camorristi che prendevano il Reddito di cittadinanza, carcerati, oppure agli arresti domiciliari - PMustarelli : RT @riparinigiulia: @GcristianoD Vuole la povertà per il voto di scambio, punto, che poi basta vedere quanti furbi ha scoperto la gdf che p… -

Scattano i controlli della Guardia di Finanza nei lidi balneari. I controlli si sono concentrati soprattutto nella provincia di Trapani.... i TalebaniKabul, restauravano il terrore e cancellavano i diritti civili. Oggi le ... Fdl: ildi cittadinanza va cancellato e insiste sul presidenzialismo. Letta alle prese con i ...Egregio direttore, non sono esperto in statistica né in sondaggi elettorali ma una previsione per le prossime elezioni mi sento di poterla fare: il Movimento 5 Stelle avrà un ...Fdi sale ancora, Pd stazionario, Lega scivola, Reddito Cittadinanza solleva M5S. Calenda-Renzi non schiodano dal quasi 7 per cento.