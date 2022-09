Pedersen vince la 19esima tappa della Vuelta. Evenepoel resta leader

tuttobiciweb_it : #lavuelta Pedersen vince ancora dopo un grande lavoro della Trek Segafredo - sport_viterbo : “VUELTA”. LA TERZULTIMA TAPPA L’HA VINTA IL SOLITO PEDERSEN … - Eurosport_IT : ????, ??????, ????????! 3? Bravo Mads Pedersen che in maglia verde vince la sua 3a tappa in questa Vuelta! ???????????… - MichGPS : @Mads__Pedersen vince la 19 tappa alla #lavuelta22 -

DIRETTA/ Vuelta 2022: Remco Evenepoella 18tappa, sempre più maglia rossa! Ripresa la fuga ... Ha lavorato soprattutto la Trek - Segafredo eha ripagato gli sforzi. (Aggiornamento di ...Il danese supera in volata Wright e Vermeersch, il belga sempre in rosso TALAVERA DE LA REINA (SPAGNA) - Madsha vinto la diciannovesima tappa della Vuelta 2022, con partenza e arrivo a Talavera de la Reina dopo 138.3 km e la doppia scalata del Puerto del Pielago. Il danese della Trek - Segafredo si ...Il danese supera in volata Wright e Vermeersch, il belga sempre in rosso TALAVERA DE LA REINA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Mads Pedersen ha vinto ...Il danese, sempre più maglia verde, ha tagliato il traguardo prima del britannico Fred Wright e del belga Gianni Vermeersch ...