"L'Italia è il Paese più esposto": bomba-gas, scenario devastante (Di venerdì 9 settembre 2022) Mentre Bruxelles è al lavoro su un pacchetto di misure per affrontare la crisi energetica, l'Italia si trova a dover fare i conti con il mini razionamento varato dal governo. Il piano, che prevede risparmi per 8,2 miliardi di metri cubi di gas, rischia però di non essere sufficiente. A dirlo, con un linguaggio tecnico, è nientemeno che Oxford Economics, think thank legato all'omonima università. Un recente studio delinea per l'Italia un quadro preoccupante. Mentre in caso di un blocco completo delle forniture russe (un calo stimato del 20%) l'Ue potrebbe sfangarla con una diminuzione dei consumi di energia, il nostro Paese sarebbe in gravi difficoltà. «In uno scenario in cui gli approvvigionamenti di gas fossero tagliati in modo drammatico» scrivono i ricercatori «l'Italia si distinguerebbe (dagli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Mentre Bruxelles è al lavoro su un pacchetto di misure per affrontare la crisi energetica, l'si trova a dover fare i conti con il mini razionamento varato dal governo. Il piano, che prevede risparmi per 8,2 miliardi di metri cubi di gas, rischia però di non essere sufficiente. A dirlo, con un linguaggio tecnico, è nientemeno che Oxford Economics, think thank legato all'omonima università. Un recente studio delinea per l'un quadro preoccupante. Mentre in caso di un blocco completo delle forniture russe (un calo stimato del 20%) l'Ue potrebbe sfangarla con una diminuzione dei consumi di energia, il nostrosarebbe in gravi difficoltà. «In unoin cui gli approvvigionamenti di gas fossero tagliati in modo drammatico» scrivono i ricercatori «l'si distinguerebbe (dagli ...

