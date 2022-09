LA PROCLAMAZIONE DI RE CARLO III D’INGHILTERRA | DIRETTA TV RAI E MEDIASET

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 9 settembre 2022) La cerimonia ufficiale didi ReIII sarà trasmessa in mondovisione. Secondo quanto comunicato da Buckingham Palace, il consiglio di successione al trono si riunirà domani, sabato 10 settembre, alle 10 ora di Londra, le 11 in Italia, come tradizione presso il St James’s Palace di Londra. L’ex principe di Galles ha ufficialmente scelto il nome diIII in seguito alla morte di sua madre, la regina, avvenuta ieri. EIII sarà il primo redal 1600 condividendo il nome ufficiale con i monarchi che regnarono durante uno dei periodi più turbolenti della storia britannica. Le cerimonia sarà trasmessa intv dalle 10.55 su Rai1 e Rete 4, oltre ai canali all news. È infatti una lunga storia di assolutismo, dispotismo, sangue ed edonismo, quella di ...