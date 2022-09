Il sogno inconfessabile delle élites | un elettorato che non vota di L Telese

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 settembre 2022) Pensate al paradosso di questa campagna elettorale, a quali effetti sta producendo sulle elezioni politiche il piu? raffinato e pericoloso dei populismi, il “populismo neo-aristocraticoelite?s”. C’e? infatti un pezzoclassi dirigenti italiane, che in questi anni – per rabbia o disperazione – ha iniziato a tifare per il non-voto, o per la non-vittoria, o per un risultato comunque incerto che non produca alcuna maggioranza parlamentare omogenea. Si tratta di tre scenari che, dopotutto, rappresentano – sia pure in modi diversi – l’unico modo possibile per assicurare il ritorno di una formula ormai a-democratica ma quasi sacralizzata: il cosiddetto “governo tecnico”. Un governo, cioe?, che riesca a liberarsi del problema del consenso. Che non debba confrontarsi con l’idea di essere legittimato da un voto popolare. Sembra folle, ma ...