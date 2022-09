Il Senato della Carolina del Sud approva un’ulteriore restrizione dell’accesso all’aborto (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Senato della Carolina del Sud ha approvato giovedì 8 settembre un disegno di legge che inasprisce il divieto di aborto, attualmente bloccato dalla Corte suprema dello Stato, dopo due giorni di acceso dibattito tra repubblicani pro-life e legislatori più moderati di entrambi gli schieramenti. Il testo approvato prevede che le eccezioni per stupro e incesto siano limitate al primo trimestre di gravidanza, e non a 20 settimane come previsto dalla legge vigente. Inoltre, come già fissato nella norma esistente (bloccata dai giudici), l’interruzione di gravidanza verrebbe consentita se il feto riceve una diagnosi fatale, ma richiederebbe la diagnosi di due medici e non di uno. Rimarrebbe invece in vigore l’attuale divieto di abortire dopo le sei settimane, con eccezioni per i casi in cui la vita ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 9 settembre 2022) Ildel Sud hato giovedì 8 settembre un disegno di legge che inasprisce il divieto di aborto, attualmente bloccato dalla Corte suprema dello Stato, dopo due giorni di acceso dibattito tra repubblicani pro-life e legislatori più moderati di entrambi gli schieramenti. Il testoto prevede che le eccezioni per stupro e incesto siano limitate al primo trimestre di gravidanza, e non a 20 settimane come previsto dalla legge vigente. Inoltre, come già fissato nella norma esistente (bloccata dai giudici), l’interruzione di gravidanza verrebbe consentita se il feto riceve una diagnosi fatale, ma richiederebbe la diagnosi di due medici e non di uno. Rimarrebbe invece in vigore l’attuale divieto di abortire dopo le sei settimane, con eccezioni per i casi in cui la vita ...

