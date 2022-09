GUIDA TV 9 SETTEMBRE 2022: TIM MUSIC AWARDS, QUARTO GRADO, IL TEMPIO DELLA VELOCITÀ (Di venerdì 9 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. Rai 1 Canale 5 20.30 – Aspettando i TIM MUSIC AWARDS Show MUSICale20.35 – TIM MUSIC AWARDS Show MUSICale con Carlo Conti e Vanessa Incontrada 00.25 – Qualunque Cosa Accada Film 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.30 – Benvenuti al Sud Film23.45 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.20 – Il TEMPIO DELLA VELOCITÀ Doc. narrazione di Francesco Pannofino 23.10 – Re Start Rubrica 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Attacco al Potere 2 Film 23.20 – Hurricane: Allerta Uragano Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 9 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. Rai 1 Canale 5 20.30 – Aspettando i TIMShowale20.35 – TIMShowale con Carlo Conti e Vanessa Incontrada 00.25 – Qualunque Cosa Accada Film 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.30 – Benvenuti al Sud Film23.45 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.20 – IlDoc. narrazione di Francesco Pannofino 23.10 – Re Start Rubrica 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Attacco al Potere 2 Film 23.20 – Hurricane: Allerta Uragano Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap ...

