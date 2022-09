Gas e luce, arriva il piano risparmio: i dettagli su razionamenti, multe e coprifuoco (Di venerdì 9 settembre 2022) È arrivato il piano risparmio per gas e luce. Il piano è stato varato dal ministero della Transizione ecologica. Vediamo insieme i dettagli su cosa potrebbe attenderci nei prossimi mesi. Intanto dalla Russia arrivano alcune provocazioni. Continua ad allarmare la situazione che riguarda il gas e la luce. Il costo energetico continua a salire e le soluzioni, almeno per il momento, scarseggiano. A quanto pare, però, il ministero della transizione ecologia ha indicato un regolamento per garantire risparmi utili su scala continentale. Così da prepararsi alle interruzioni russe. Fonte foto CanvaIl piano nazionale di contenimento dei consumi sarà recepito da un decreto dettato dal ministero. L’obiettivo è davvero molto ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 settembre 2022) Èto ilper gas e. Ilè stato varato dal ministero della Transizione ecologica. Vediamo insieme isu cosa potrebbe attenderci nei prossimi mesi. Intanto dalla Russiano alcune provocazioni. Continua ad allarmare la situazione che riguarda il gas e la. Il costo energetico continua a salire e le soluzioni, almeno per il momento, scarseggiano. A quanto pare, però, il ministero della transizione ecologia ha indicato un regolamento per garantire risparmi utili su scala continentale. Così da prepararsi alle interruzioni russe. Fonte foto CanvaIlnazionale di contenimento dei consumi sarà recepito da un decreto dettato dal ministero. L’obiettivo è davvero molto ...

matteosalvinimi : Gran Bretagna, il governo OGGI annuncia il blocco degli aumenti delle bollette di luce e gas per due anni! In attes… - matteosalvinimi : Mastella che mi insulta (“Salvini è un asino”) perché chiedo che vengano aiutati Italiani in difficoltà a pagare le… - matteosalvinimi : L’Europa stessa certifica il nucleare sicuro, pulito e di ultima generazione come energia più eco compatibile e ori… - ilSalvagenteit : Altro che stand by e #pasta cotta a #gas spento. La grande fuga dal Tutelato per risparmiare in #bolletta… - 2rMarzia : RT @matteosalvinimi: Gran Bretagna, il governo OGGI annuncia il blocco degli aumenti delle bollette di luce e gas per due anni! In attesa d… -