Calcio Napoli, lesione di secondo grado per Osimhen: ecco quando torna (Di venerdì 9 settembre 2022) I risultati degli esami diagnostici hanno evidenziato come sia più grave del previsto l’infortunio occorso all’attaccante nigeriano del Calcio Napoli. lesione di secondo grado del bicipite femorale destro per l’attaccante del Calcio Napoli, Victor Osimhen. Lo rende noto il club azzurro sul profilo twitter della società. “Come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa Leggi su 2anews (Di venerdì 9 settembre 2022) I risultati degli esami diagnostici hanno evidenziato come sia più grave del previsto l’infortunio occorso all’attaccante nigeriano deldidel bicipite femorale destro per l’attaccante del, Victor. Lo rende noto il club azzurro sul profilo twitter della società. “Come da programma, Victorsi è sottoposto questa

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - Link4Universe : L'ultima volta che iniziava un giorno senza la #QueenElizabeth II nel mondo, gli aerei esistevano da solo un paio d… - Gazzetta_it : Klopp: 'Abbiamo fatto ridere' #NapoliLiverpool - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Milan e Napoli lotteranno fino alla fine per lo scudetto - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Milan e Napoli lotteranno fino alla fine per lo scudetto -