Alla sinistra non resta che Peppa Pig con le mamme gay per attaccare FdI e urlare alla censura (Di venerdì 9 settembre 2022) Attualmente la Rai non può trasmettere gli episodi di ‘Peppa Pig’ che vedono l’ingresso nel cartone animato di un personaggio con due mamme. La Rai, infatti, che acquista il cartone animato per bambini dal 2008, ha acquistato anche la serie che contiene gli episodi in questione, a quanto apprende l’Adnkronos. Viale Mazzini non ha attualmente i diritti di trasmissione in chiaro, perché non sono ancora arrivati a scadenza i diritti per la trasmissione esclusiva su pay tv acquistati da Disney. Il responsabile cultura di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, aveva definito “inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta – aveva aggiunto – il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Attualmente la Rai non può trasmettere gli episodi di ‘Pig’ che vedono l’ingresso nel cartone animato di un personaggio con due. La Rai, infatti, che acquista il cartone animato per bambini dal 2008, ha acquistato anche la serie che contiene gli episodi in questione, a quanto apprende l’Adnkronos. Viale Mazzini non ha attualmente i diritti di trasmissione in chiaro, perché non sono ancora arrivati a scadenza i diritti per la trasmissione esclusiva su pay tv acquistati da Disney. Il responsabile cultura di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, aveva definito “inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato di inserire un personaggio con due. Ancora una volta – aveva aggiunto – il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Per ...

