Zazzaroni duro: "Inter, con le rinunce di Inzaghi si può parlare di bocciature. Handanovic, il popolo non lo regge più!" (Di giovedì 8 settembre 2022) Ivan Zazzaroni contesta l’avvio di stagione, dopo i KO con Lazio, Milan e Bayern Monaco. Ecco l’analisi: “L’Inter conosce la prima crisi stagionale, qualcosa di profondo. Perfino le... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 8 settembre 2022) Ivancontesta l’avvio di stagione, dopo i KO con Lazio, Milan e Bayern Monaco. Ecco l’analisi: “L’conosce la prima crisi stagionale, qualcosa di profondo. Perfino le...

Pall_Gonfiato : #Zazzaroni sull #Inter di #inzaghi dopo la sconfitta in #ChampionsLeague - internewsit : Zazzaroni duro: «Inter, rinunce per bocciature. Handanovic? Il popolo non lo regge più!» - -