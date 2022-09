VIDEO Vuelta a España 2022, highlights e sintesi diciottesima tappa: Evenepoel stende i rivali e fa suo l’Alto de Piornal (Di giovedì 8 settembre 2022) Remco Evenepoel continua ad allungare le sue mani sulla vittoria della Vuelta a España 2022. Seconda vittoria per lui nelle tre settimane, la prima in una tappa in linea in cui ha mostrato nuovamente la sua superiorità nei confronti dei suoi avversari. Una tappa che sembrava destinata ancora a premiare la fuga è stata animata da un attacco da lontanissimo da parte di Joao Almeida. Astana e Movistar si mettono a tirare per difendere il piazzamento, riuscendo così a a ricucire sul foltissimo gruppo di testa in cui figurava anche Vincenzo Nibali. Sull’ultima salita prova ad avvantaggiarsi Robert Gesink, il cui sogno termina a soli 300 metri dal traguardo. Da dietro arrivano infatti Enric Mas e Remco Evenepoel, in grado di allungare sugli altri big in seguito di ripetuti ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Remcocontinua ad allungare le sue mani sulla vittoria della. Seconda vittoria per lui nelle tre settimane, la prima in unain linea in cui ha mostrato nuovamente la sua superiorità nei confronti dei suoi avversari. Unache sembrava destinata ancora a premiare la fuga è stata animata da un attacco da lontanissimo da parte di Joao Almeida. Astana e Movistar si mettono a tirare per difendere il piazzamento, riuscendo così a a ricucire sul foltissimo gruppo di testa in cui figurava anche Vincenzo Nibali. Sull’ultima salita prova ad avvantaggiarsi Robert Gesink, il cui sogno termina a soli 300 metri dal traguardo. Da dietro arrivano infatti Enric Mas e Remco, in grado di allungare sugli altri big in seguito di ripetuti ...

