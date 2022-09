Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 15:10 (Di giovedì 8 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 8 settembre al microfono Giuliano Ferrigno La Commissione Europea dopo agosto con i prezzi del gas alla mercè degli annunci del Cremlino mettere sul tavolo 5 misure a breve termine per contenere le conseguenze del capo energia per famiglie imprese del vecchio continente a differenza di 40 occasione del pacchetto di sanzioni contro la Russia con l’embargo sul petrolio Russo tenuto in ostaggio per un mese dall’ Ungheria di Viktor orban esecutivo comunitario questa volta prende tempo prima di presentare formalmente le sue proposte agli Stati membri di proposte formali arriveranno probabilmente la settimana prossima ricevendo Quindi gli input che emergeranno nella discussione tra i ministri nel consiglio energia che si terrà dopodomani a Bruxelles Cambiamo argomento di aspettativa e tenore di vita ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 8 settembre al microfono Giuliano Ferrigno La Commissione Europea dopo agosto con i prezzi del gas alla mercè degli annunci del Cremlino mettere sul tavolo 5 misure a breve termine per contenere le conseguenze del capo energia per famiglie imprese del vecchio continente a differenza di 40 occasione del pacchetto di sanzioni contro la Russia con l’embargo sul petrolio Russo tenuto in ostaggio per un mese dall’ Ungheria di Viktor orban esecutivo comunitario questa volta prende tempo prima di presentare formalmente le sue proposte agli Stati membri di proposte formali arriveranno probabilmente la settimana prossima ricevendo Quindi gli input che emergeranno nella discussione tra i ministri nel consiglio energia che si terrà dopodomani a Bruxelles Cambiamo argomento di aspettativa e tenore di vita ...

