Ultime Notizie – Nasce il portale per aiutare l’integrazione dei migranti

Nasce un portale, www.primagliultimi.org, per aiutare migranti in particolari condizioni di difficoltà e per sostenere il loro cammino nel difficile percorso di integrazione. E con l'obiettivo di sviluppare la cultura della tolleranza e dell'accoglienza ed il rifiuto del razzismo. L'iniziativa Nasce a Palermo a cura dell'organizzazione di volontariato "Prima gli ultimi. Nessuno è straniero", ente del Terzo settore, senza scopo di lucro, fondata e presieduta dal giornalista Rino Canzoneri. Il portale, dinamico, continuamente aggiornato, segue due direttrici fondamentali: "dare informazioni ai migranti sulle opportunità e i servizi a loro dedicati presenti nel territorio e rappresentare le difficoltà e le emergenze di persone, tra le più deboli e fragili della nostra società".

