Netflix: abbonamento con pubblicità in arrivo a novembre, i costi (Di giovedì 8 settembre 2022) Netflix si evolve, guardando però alla tradizione, introducendo i pacchetti di abbonamento con pubblicità. Il calo degli utenti, e quindi degli introiti economici, è una delle ragioni che ha portato la piattaforma di streaming a pensare all'advertising come nuova fonte di introiti. Gli utenti che sceglieranno la formula di abbonamento con pubblicità pagheranno ovviamente di meno rispetto a quelli che hanno scelto i pacchetti standard. Lo scopo di Netflix è anche quello di coinvolgere tutti quegli utenti che non vogliono spendere una quota mensile per usufruire dei contenuti in streaming, o almeno non vogliono (o non possono) a queste cifre. Tra gli altri motivi che hanno portato a questa rivoluzione, c'è anche la concorrenza sempre più agguerrita: ormai, Netflix è solo ...

