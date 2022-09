Napoli | sedicenne in fin di vita | ' Picchiato da coetanei | lo hanno preso a pugni in testa'

(Di giovedì 8 settembre 2022) Choc in provincia didove un ragazzo di 16 anni si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere statoda alcunila scorsa notte: è successo in via Croce a Palma ...

titty_napoli : RT @JamesLucasIT: Shane Hawkins, il figlio sedicenne del compianto Taylor Hawkins, suona la batteria durante 'My Hero' al concerto tributo… -

Agenzia ANSA

Choc in provincia didove un ragazzo di 16 anni si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato picchiato da alcuni coetanei la scorsa notte: è successo in via Croce a Palma Campania e il giovane è ...Ilnon ha precedenti di alcun tipo, è uno studente appartenente a una famiglia stimata da vicini e conoscenti. Video correlato Sedicenne ferito a Napoli, in carcere figlio boss con complice Choc in provincia di Napoli dove un ragazzo di 16 anni si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato picchiato ...Un ragazzo di 16 anni è in fin di vita a causa di un pestaggio avvenuto nella notte a Palma Campania, in provincia di Napoli. I carabinieri di Nola sono ...